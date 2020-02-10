新冠肺炎（NCP）疫情蔓延，中央流行疫情指揮中心指揮官、衛福部長陳時中挺身第一線抗疫，大獲好評。同樣是醫生，對比台北市長柯文哲，財經專家汪潔民形容，一個是英雄，另一位則是「陰雄」。

汪潔民在臉書表示，「一個是抗武漢病毒的英雄，另一位則是隨時戴著口罩出現的『陰雄』」，一樣是醫生，柯文哲出席開放空間仍戴著口罩，唯恐天下不亂，但陳時中出席時，有戴口罩嗎？

汪潔民說，當年輕人都站出來高聲疾呼，「你先領我OK」，柯文哲矯情蹭聲量的行徑，是個醫生該有的道德嗎？柯文哲說不要懷疑他的醫生專業，「我要這樣說，你有沒有醫生專業要問你的病人，問題是你有病人嗎？」

汪潔民直言，可以確定的是，柯文哲不斷電暴露別人病情這件事，「柯文哲沒有醫生道德，這是確認的。」另外，韓國瑜也意外中槍，汪潔民說「哈，草包會的只有作秀！」

網友也有同感，表示「一位是防疫英雄，一個是口水狗熊」、「他根本就是故意和中央作對！」認為有能力做事，比智商高來的強，「這樣相比，太委屈陳時中部長了啊！」「南有草包，北有渣包」。

(中時電子報)