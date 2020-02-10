IGBT及均熱片需求強勁，且金利(5383)開始認列，健策(3653)1月合併營收達5.52億元，月增9.74%，創下單月歷史新高，健策無錫廠已於今天正式復工，由於健策主要廠區在台灣，佔整體營運比重達80%到90%，且大園新廠產能又將於4月正式量產，加上公司深耕車用及伺服器進入高成長期，健策預估，新型冠狀病毒對公司營運影響不大，今年營運可望再創歷年新高。

無畏農曆年長假及大陸新型冠狀病毒疫情，健策在客戶需求強勁及認列金利營收下，1月合併營收達5.52億元，月增9.74%，年成長9.31%，創下單月歷史新高。

健策主要廠區在台灣，無錫廠則以生產伺服器ILM扣件、水冷散熱模組及Pre-Mold導線架為主，佔公司營收比重不高，相較於同業，健策受到大陸此次新型冠狀病毒疫情影響較小，隨著大陸各地工業區自今天起陸續復工，健策無錫廠亦在今天復工，公司將於客戶陸續復工後加速出貨給客戶。

就各產品來看，健策IGBT已拿到兩家歐洲、一家日本廠及台廠認證，出貨自2019年開始放量，帶動2019年IGBT出貨量較2018年成長166%，由於IGBT是健策未來兩到三年公司重點項目，預估2020年IGBT出貨量將較2019年成長2到3倍，公司亦將持續進行Tier 1廠認證，提高市佔率。

在伺服器方面，健策有均熱片及ILM兩大產品線，健策目前已拿到不少客戶專案，隨著市佔率提升，健策預估，2020年將較去年成長20%，並可望持續成長到2025年。

健策大園二廠預計今年2月完工，4月正式量產，大園二廠為智慧化生產工廠，計畫生產均熱片、水冷散熱模組及EMC導線架，由於客戶訂單強勁，公司目前還在尋找新土地，持續擴大生產基地。

健策表示，新型冠狀病毒對公司營運影響不大，預計各地區復工後可以加速出貨，今年營運可望維持「樂觀成長」，再創歷年新高。

受到1月合併營收創新高激勵，健策今天盤中股價逆勢走高。

(時報資訊)