台灣工具機1月因過年提前，工作天數減少5天，加上新台幣兌美元匯率強勢升破30元大關，比去年同期升值2.73％而不利出口，比去年同期衰退幅度超過35％。業者表示，大陸依舊是台灣工具機出口最大市場，新型冠狀肺炎疫情延燒，導致大陸各產業及工廠春節過去幾乎全面延後開工，2月出口也不樂觀。

台灣機械工業公會今（10）日公布匯總統計資料，1月工具機出口值1.85億美元，比去年同期衰退35.1％。銷往大陸年減幅達51％、輸往美國年減38％、印度年減40％、越南年減62％、泰國年減53％、日本年減52％、德國年減52％、義大利年減50％、俄羅斯年減10％。

值得注意是，土耳其里拉大幅貶值，一度導致台灣工具機外銷土耳其受挫，程泰、亞崴等多家工具機廠去年第四季接獲土耳其訂單，元月陸續出貨，使得台灣工具機元月銷往土耳其年增幅高達135％。銷往印尼年增109％、馬來西亞年成長61％、韓國年增17％。

(工商 )