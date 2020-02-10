武漢疫情嚴重，據《湖北日報》報導，部分高校宿舍被徵收成為臨時醫療點，用於收治輕症患者。此波校舍徵用最早從2月5日開始，然而最新的網路影片傳出指控「武漢軟件工程職業學院的學生寢室被暴力徵用」，工作人員不客氣的翻箱倒櫃，將學生的東西亂丟，整個宿舍亂到像大型回收場。學生們因此火大上網投訴，網友也群情激憤，怒吼「這是抄家嗎？」「辛苦考下的各種證書，追星的東西、鞋、化妝品、各種資料……這些東西是學生一點點攢錢買的，就像丟垃圾一樣！」甚至質疑這些工作人員看到值錢的裝進自己口袋。

武漢這次徵用校舍，預計將提供上千張床位給輕症患者使用，有些學校細心整理學生東西，不像武漢軟體工程職業學校那樣粗暴。

事件被爆出來後，10日淩晨武漢軟體工程職業學校發佈道歉信。學校稱，7日接到武漢市防指辦通知，緊急徵用部分宿舍作為新冠肺炎醫護隔離點，直到9日晚都在為此事忙碌，並對同學物品處置不當的情況深表歉意，同時承諾，所有同學物品若有損失，開學後學校將在核實的基礎上予以賠償（補償）。疫情過後，學校定會請專業機構對徵用宿舍嚴格消毒。

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(中時電子報)