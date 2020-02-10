全美最受注目的奧斯卡金像獎頒獎典禮今天登場了，獲得最佳動畫短片《hair love》導演馬修阿切利(Matthew A.Cherry)在獲獎的時候將獎座獻給因為空難逝世的NBA傳奇巨星布萊恩。

現年39歲的馬修阿切利曾在2004年效力於NFL(美式足球)辛辛那提孟加拉虎隊的鋒線接球員，緊接著又打過巴爾緊接著又打過巴爾的摩烏鴉、卡羅萊納黑豹，可惜在2007年的時候就退役，進而轉戰電影圈。

馬修阿切利在2012年執導第一部電影《最後的秋天》，上映後頗受好評，第二部電影《九騎》在2016年出爐。這次獲獎的《hair love》動畫短片描述一位非裔美國父親在女兒的頭髮上嘗試做出造型，表達出父愛。

馬修阿切利在上台獲獎致詞的時候表示，「我要將這個獎獻給在天堂上布萊恩，希望我能繼續執導出和他同樣偉大的作品。」

布萊恩在NBA湖人隊退役的時候親自擔任製片人、編劇和配音員《親愛的籃球》，得到第90屆奧斯卡最佳動畫短片獎，如今馬修阿切利將最高榮譽獻給布萊恩，盼小飛俠能一路好走。

(中時 )