準副總統賴清德訪美，共機近日連續繞台，國台辦發言人馬曉光說「奉勸民進黨別玩火」。國民黨立委江啟臣今對此表示，目前防疫工作才是兩岸應該優先重視的，因此他更期待兩岸在防疫上能合作，很遺憾看到中共在過去兩天軍機繞台，對很多台灣人民來講感受很不好，心中會相當憤怒。

江啟臣說，這時需要的其實是雙方合作，讓疫情不要擴散蔓延，大家都願意一同出力協助控制疫情，這是兩岸政府能對國際做的最大貢獻。所以在防疫的當下，不樂見對岸派軍機繞台，即便對岸有其他政治考量，但在這時機「絕對無法接受」，這樣動作無助疫情防範，無助未來對話跟合作，還讓台灣人民感受很差，會把台灣人民越推越遠。

江啟臣下午接受前立委許毓仁訪問時，也提到共機繞台。他認為這兩天共機繞台，代表意識形態的問題沒有因為疫情發生而解除

。他本來以為，面對疫情，是兩岸釋放善意的契機，照理講人道優先，救人優先，對於過去這段時間的對立、沒對話，照理說是機會，很遺憾沒看到這樣的事發生。

他也說，甚至讓大家對下一階段兩岸發展更憂心，疫情當下都這樣了，沒疫情是不是更對立的動作出來？

(中時 )