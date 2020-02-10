2 月 14 日情人節將至，GoShare 移動共享服務化身體貼情人，獻上浪漫滿分的二月「Go 閃才與你 Share」系列活動 —— 期間限定粉紅色 Gogoro VIVA 車款於即日起上路，並於 2 月 12 日起加碼送出 5,000 份「令人臉紅心跳的」開廂小驚喜；情人節當天，GoShare 用戶更有機會享受「我接妳，我送你」的男神接送服務與夢幻好禮。不管是單身還是有伴，GoShare 都讓你幸福洋溢，痛快閃個 Go！

GoShare 自 2019 年 8 月底以來登陸桃園、台北，以標誌性的吸睛藍色和簡單流暢的服務體驗，成為新興的都會移動選項。今年情人節，GoShare 做出一次浪漫顛覆。五輛車牌號碼含「5、2、0」的 Gogoro VIVA 車款，將變身為全新的甜美粉紅面貌，於 2 月 10 日至 2 月底現身街頭！幸運捕捉到這五位「完美情人」的用戶，除了可以騎著回頭率爆表的粉紅限定版 GoShare 車輛之外，每次完成有效騎乘均可獲得價值 $15 元的騎乘金優惠券。

在情人節這樣的日子，應景的趣味小驚喜當然不會缺席。2 月 12 日起，GoShare 準備了 5,000 份開廂小禮，開啟 GoShare 車廂看到禮物的第一眼，可能令人有點害羞。方方正正的外盒，內藏薄至 0.01mm 的小心機，難道是親密關係中的那一層保護…？拆開禮物後的會心一笑，就等著用戶與另一半來親自體驗。

2 月 14 日當天，GoShare 男神特派員將為用戶提供備受寵愛的接送服務，同時送上 20 份精選夢幻好禮，自主防疫宅在家也能與伴侶享受甜蜜時光。(GoShare提供／黃慧雯台北傳真)

2 月 14 日當天，GoShare 男神特派員將為用戶提供備受寵愛的接送服務，同時送上 20 份精選夢幻好禮，自主防疫宅在家也能與伴侶享受甜蜜時光！

*【我接妳】溫馨接送：2 月 1 日 00:00 起至 2 月 10 日中午 12:00 前完成一次有效騎乘並報名活動的用戶，即有機會享受 GoShare 帥氣男神的接送服務，只需接送起迄點在相同服務範圍之內（台北服務範圍或桃園服務範圍），想去哪裡都能隨心指定！

*【我送你】貼心送禮：2 月 1 日 00:00 起至 2 月 10 日中午 12:00 前完成五次有效騎乘並報名活動的用戶，即有機會獲得任天堂 Switch 主機與時下最夯《健身環大冒險》遊戲組、Apple TV、無印良品懶骨頭沙發組等 20 份大禮。

*【人人有獎】不落單：報名參加任一活動但未得獎的用戶，將於 2 月 14 日獲得價值 $20 元騎乘金優惠券乙張。

(中時電子報)