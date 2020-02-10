年終這樣花 不用再當租隊友

新年新希望，許多人都期許能早早脫離租隊友的行列！價格、地段、品質及售後服務都是重要的看屋指標，最受首購族與投資客青睞的Ａ7重畫區，發展勢力看漲最受矚目。而有口皆碑回購率極高的頤昌建設，近期就在此推出最懂居住者需求的第五號代表作「頤昌豐岳」。更領先全區推出完善售後服務「十年建築防水保固」、「八年室內粉刷」，不僅在房屋建設上最懂得你對家的需求，在A7地段擁有難得千坪基地，面對文青雙語中小學第一排，透過網路行銷達到很好的銷售成績，未上市就先轟動！

頤昌豐岳面對文青中小學第一排，位居A7精華地段

A7重劃區的潛勢發展，包括樂善科技園區、郵政物流園區、文青中小學、機場捷運、華亞科技園區、工五園區等建設利多。基地坐落區內唯一的「文青中小學」第一排位置，校園面積達4公頃，預計成為北部佔地最廣的學校之一，同時基地鄰自然綠帶，也就代表在家開窗就能獨享萬坪綠意的無限棟距視野，居住品質再升級。

頤昌豐岳於2月9日公開

頤昌豐岳「懂你對家的要求」更為感謝舊雨新知肯定推出的早鳥方案，每坪24.8萬起，再送全室日立冷暖變頻空調， 2020年甫開始，善用資金，把握機會，脫離「租隊友」行列，指日可待。

＊相關優惠活動以現場狀況為主

接待中心：桃園市龜山區樂善二路樂善一路口

賞屋專線：03-327-7366

(中時電子報)