台灣燈會主展區包括森林園區、馬場園區及花馬道等周邊道路全天啟動交通管制。（盧金足攝）

台中市府交通局籲民眾安心搭接駁車，前往園區賞燈。（盧金足攝）

大眾運輸規畫奏效！2020台灣燈會主展區8日精彩點燈，首周末兩日突破93萬參觀人次，為疏運大量賞燈民眾，市府交通局協調台鐵后里站加開22班加班車並增停11班自強號，出動超過800輛接駁車，來回服務3,677車次，成功完成接駁任務。

交通局長葉昭甫表示，因應新冠肺炎，市府針對燈會接駁車服務人員進行健康管理，實施車輛與候車設施每日消毒、駕駛出車前量額溫並載口罩、車輛場站備清潔液、收班後消毒車廂、接駁站張貼防疫資訊等防疫措施。感謝民眾配合市府相關檢疫措施，面對未來兩周的疏運挑戰，市府將更審慎應對，讓民眾安心搭接駁車前往園區賞燈。

主展區包括森林園區、馬場園區及花馬道等周邊道路全天啟動交通管制，除公車、接駁車、計程車及有證車輛，其餘車輛禁止通行。

馬場路(三豐路-后科路)、大山路(三豐路-內東路)、內東路(甲后路-后科橋下)、梅里路(甲后路-內東路)、內東路廣成巷(內東路-馬場路)及內東路廣益巷(內東路-后科路)等路段，管制時間為每日14時至24時、週六及週日為10時至24時。

此外，平日考量周邊中科園區上下班民眾通行，採彈性管制，交管人員將視情況調整交管措施。

葉昭甫說，因應燈會人潮集中湧入特性，在馬場路(后科路-寺山路)及寺山路(營區-內東路)規畫行人徒步區，平日14時至24時、週六及週日10時至24時則禁止車輛進入，僅開放緊急車輛與搶救車通行，民眾賞燈更安全順暢。

交通局強調，燈會展區周邊停車空間有限，維護交通秩序及安全，違規車輛將嚴格取締，賞燈民眾儘量搭乘大眾運輸或接駁車前往，民眾可於GoogleMap搜尋「2020台灣燈會」，查詢最近的接駁站或停車場，快速經濟又方便。

(中時 )