面板廠減產、疫情影響供給，短期供需改善，外資持續加碼，面板雙雄帶頭反彈，盤中漲幅都達到3％。

友達(2409)上周法說會，雖然去年第4季財報不如預期，不過，反映財報利空後，股價開低走高，而上周五外資分別買超友達14397張及群創(3481)2048張，給予正面表態，在今天台股盤中大跌189點同時，面板雙雄逆勢走高，友達來到11.5元，漲幅4％，距離上周11.65元的波段高點，也僅差三檔。群創漲幅也來到3％，股價攀高到9.44元，逐步接近9.51元前高。

2019年第4季，由於面板廠減產或停產，並將產能轉向OLED，使得面板供需狀況好轉，大尺寸TV面板價格觸底彈升，預期今年第1季價格反彈將會持續。不過，2020年大陸還是有新增產能開出，中長期來看，友達認為面板供過於求狀況沒有太大改變，大陸面板廠完全復工後，後續還是要觀察大陸產能開出的速度，短線產業面、股價都仍以跌深反彈格局視之。

(時報資訊)