鴻海（2317）瞄準3產業布局，力拚帶動集團轉型升級，接連攜手飛雅特克萊斯勒汽車（FCA）及裕隆，擬分設合資公司強攻EV電動車領域。鴻海今（10）日雖受台股大跌拖累，開低後一度重挫4.83％，但在買盤敲進帶動下隨即回升，截至11點小跌約0.5％。

鴻海及裕隆7日晚間宣布雙方簽署合作協議，將設立資本總額155.76億元的合資公司，鴻海以現金出資79.44億元、持股51％，裕隆則以旗下華創車電的開放平台資產作價出資76.32億元、持股49％，共同計畫推動汽車整車研發設計、開放平台共用化及生態系。

鴻海及裕隆表示，新合資公司將結合裕隆旗下華創車電的整車技術開發，以及鴻海在電子零組件的製造設計能力，發揮車輛研發與資通訊產業資源互補優勢，共同發展汽車相關業務，為汽車產業帶來創新模式。

鴻海董事長劉揚偉表示，汽車市場與產業已進入轉型快車道，透過平台化模式進行車輛設計已是大勢所趨。鴻海希望運用過去在ICT產業的成功經驗，為汽車產業打造新IDM營運模式。此次攜手裕隆，借重華創在汽車研發技術厚實的基礎，有助集團加速跨入EV電動車領域的腳步。

劉揚偉去年11月法說時，揭示集團將鎖定電動車、數位醫療、機器人等3大產業發展，強化人工智慧、半導體、5G/6G等3大核心技術，目標2025年取得10％市占率，帶動集團毛利率提升至10％以上、營益率增加1個百分比。

而鴻海1月16日宣布與飛雅特克萊斯勒（FCA）簽署合作協議，規畫設立雙方各持股50％的合資公司，專注於開發及生產純電動汽車，並進一步經營車聯網業務。劉揚偉表示，雙方合作主要聚焦在平台設計、零組件及相關供應鏈管理，不會做整車組裝。

劉揚偉指出，供應鏈管理不是傳統汽車業的強項，卻一直是資通訊產業（ICT）的強項，已練就又快、又好、又便宜的能力。這些能力若能帶到包括汽車等較傳統的產業，相信一定會對傳統產業帶來非常大的衝擊。

(時報資訊)