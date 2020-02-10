大陸武漢新冠狀病毒肺炎疫情升溫，上海市防控工作新聞發佈會今10日在市疾控中心舉行。上海市人民政府今宣布，「全市1.3萬個居民住宅社區，絕大部分已實現了『封閉式管理』，採取了出入口管理措施」，截至今日，四大直轄市，北京、上海、廣州、重慶都已宣布封閉式管理。

上海市政府官方微博頻道 「上海發布」，今發出全上海「封閉式管理」的通知決定。（圖/翻攝自 上海市政府新聞官方頻道）

據上海市人民政府官方微博「上海發布」資訊指出，上海市政府民政局局長朱勤皓今10日在記者會上表示，截至目前，「全市1.3萬個居民住宅社區，絕大部分已實現了『封閉式管理』，採取了出入口管理措施，如：嚴控社區出入口數量，加強門崗力量配備，做到人員進入必詢問、必登記、必測溫。對體溫異常的，則按照既定的『全鏈條處置機制』及時報告、及時移送」。

對於一些無物業、無圍牆、開放式的社區，居民區黨組織聯合社區黨員、熱心居民，積極行動，有的居民甚至讓出自己房屋當作門衛室,齊心協力守護家園。以及一些出租屋較多的社區，則通過以房管人，積極落實出租戶（房東）主體責任，進一步督促來滬、返滬承租人做好健康狀況資訊登記；春節放假期間，不少居民區還排摸了空關戶，在門口貼上防疫告知和“留言條”，每天查看，一旦被撕，立即上門查看。

另外，對於部分外籍居民比較多的社區，也積極加強封閉式管理，居委會聯合物業、境外人員服務站，在社區入口製作中英文告示牌，提醒外籍居民；在市郊農村，針對居民分散居住的特點，相關鎮、村專門安排力量，加強道口管理，守牢“村口、隊口、宅口和家門口”。

對來滬(上海)人員，尤其是重點地區來滬人員，我們主要通過三個管道掌握資訊，其一是大資料推送的名單，其二是各交通道口推送的資訊，另外一個就是來自于各區、各街鎮、各居村的自查自排。

對排查到的重點地區來滬人員，在村居委會和社區民警的配合下，社區衛生服務中心醫務人員第一時間上門，進行體溫測量，告知隔離健康觀察相關要求，填寫《隔離健康觀察承諾書》，當即實施隔離健康觀察，並指導做好家庭消毒和防控措施。重點地區來滬人員的隔離健康觀察期為14天。

(中時電子報)