在經過2003 SARS來襲、2009 H1N1大流行之後，我們注意到台灣仍有很多企業未能完整規劃緊急狀況時的應變方案，一直到最近的2019香港事件、2020武漢肺炎，許多公司為避免風險及保護員工安全，希望員工採取在家上班、遠端辦公的方式，但卻發現公司的IT 架構不足以支援大量人員遠端辦公，而面臨需要緊急採購諸如VPN授權、VDI方案等等狀況，其實這些情形都可以透過導入Citrix的完整遠端安全辦公解決方案來處理，並進一步保護公司的資訊安全及提升企業面對緊急狀況時的應變能力。

Citrix Virtual Apps and Desktops讓所有使用者的系統與資料都放在後端，解除使用者辦公的地點的限制，隨時可以透過不同的電腦甚至Thin Client，連線到企業內部使用各種不同系統。所以在面對傳染病的威脅時，即便企業員工需要被疏散或是在家裡辦公，現有的IT架構也不會有支援上的問題。

辦公無關地點，Citrix是行動辦公領域的領導品牌，在行動辦公領域多年的經驗幫助企業從VPN走向應用和桌面即服務時代，從四個角度同時完美滿足企業管理者和員工的需求。任何時間，任何地點，任何網路，任何設備，不受限制使用辦公環境。無資料外洩風險。資料安全不會受行動辦公和遠端辦公員工的大量外網存取以及使用自有設備帶來資安風險的影響。容易快速部署。最少硬體，最簡潔架構。無縫使用企業自有資料中心、私有雲和公有雲資源。和辦公室一樣的工作體驗，無需回到公司做初始化設定，無需複雜安裝和教育訓練。

Citrix如何幫助企業打造無關地點，安全穩定的辦公環境？對於行動與遠端辦公，員工的訴求其實非常簡單：遠端連線即可完成日常的工作、使用體驗和在公司一樣，使用非常簡單，最好一個瀏覽器或者平板就可以解決，對網路要求不要太高，網路熱點分享也可以。

對於行動辦公，企業的訴求，就是可以繼續生產和營運：辦公連續性：確保企業員工在各種事件發生時，能夠隨時隨地，存取日常辦公的應用和桌面。資料安全：企業可以安全、快速、高效向遠端或行動的員工，交付企業應用、桌面以及機密資料，整個過程必須安全、高效。建置簡單，對硬體要求低．易維運和擴充。完整的解決方案：不僅需要確保整個架構的可用性，而且可以帶來廣泛的業務和技術優勢。

辦公連續性遠比眼睛看的更加複雜很多企業採用VPN的方式，但是VPN可能會遇到如下問題：需額外設定使用者的裝置．不夠彈性，不支持全部類型的手機和平板設備，直接連入內網，可能會帶來一些安全風險．需要較大的頻寬，頻寬可能面臨入不敷出的狀況

目前，全球幾十萬家企業在使用Citrix的解決方案，讓我們看看Citrix如何實現辦公連續性。

Citrix第一大利器：Virtual Apps和Desktops將行動和遠端辦公變為可能目前，全球幾十萬家企業在使用Citrix的Virtual Apps， 他們對其強大的功能已經非常熟悉。．支援所有類型應用和桌面的交付，將資源服務化．交付不受限於網路，低頻寬也可以獲得良好的體驗．適用全場景交付，無一遺漏．Citrix 交付的企業應用商店，讓員工存取核心業務非常方便，打造企業核心價值．Remote PC方案，提供現有PC桌面的遠端存取

Citrix第二大利器：資料安全儘管可以輕易向這些使用者交付完成工作所需的應用和虛擬桌面， 但仍有必要提供足夠的安全性 ，就是要確保所有存取應用桌面、敏感資訊的機密性和完整性。．安全資料架構模型，資料不落地．雙因子認證，確保登入安全．虛擬應用和桌面浮水印，完善資安最後一哩路．桌面錄影，事後追溯

Citrix第三大利器：精簡部署，快速擴充上線對於IT部門來說，精簡部署，快速擴充上線，是一個非常關鍵的因素。．多模式交付，按需求客製化．虛擬應用資源交付，資源佔用非常低，每台承載200個使用者，降低成本極大化．依照單一範本進行部署和維護，30分鐘，大量發佈1000台虛擬桌面。．支援任何雲，強大的靈活性

Citrix第四大利器：高品質用戶體驗對於遠端存取，最核心的還是使用體驗，而使用者體驗主要看協議。．協定支援所有設備和作業系統．統一的使用者體驗．一個瀏覽器即可．強大的遠端協助功能

總結Citrix保證辦公業務不中斷．行動辦公，遠端存取：任何時間，任何地點，使用任何的企業應用，不依賴網路，使用任何Internet和4G．資料安全：無需VPN，資料不落地。身份認證、浮水印、錄影，降低資安風險，存取控制，端到端安全保障．快速部署：快速部署，節省資源。應用商店+實體PC存取模式，任何私有雲公有雲．高品質使用者體驗：瀏覽器即可存取；無需回公司做初始化設定，支援員工自有設備，一致體驗無需額外教育訓練

透過不同情境的合適解決方案的選擇，可以建立完整的IT架構來因應緊急狀況的遠端需求，也可以採用年訂閱方式使用。一旦如現在的情況發生，台商臨時需遠程至大陸或香港辦公，也不必擔心會影響企業正常運作了。

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