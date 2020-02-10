今日清晨受大陸冷氣團影響，環境風場為東北風，高屏位於下風處，污染物易累積。環保署表示，午後風速減弱，風向逐漸轉為偏東風，西半部擴散條件轉差，需留意污染物累積。花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部空品區及金門、澎湖地區為「普通」等級，晚間中部局部地區可能達橘色提醒等級；雲嘉南、高屏空品區及馬祖地區為「橘色提醒」等級。

環保署指出，而11日受高壓迴流影響，環境風場為偏東風至東南風，西半部位於背風側，風速弱，擴散條件較差，污染物易累積；清晨竹苗沿海受渦流影響，污染物濃度易上升；金門、馬祖及西半部地區有局部霧或低雲影響能見度；12日受高壓迴流影響，環境風場為東南風，西半部位於背風側，擴散條件不佳，污染物易累積，傍晚南風稍增強，高屏空品區位於迎風面，空氣品質可望稍好轉；金門、馬祖及西半部地區有局部霧或低雲影響能見度。

(中時 )