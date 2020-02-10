萬和宮煮了60斗「平安福圓」的甜湯圓，等候品嘗福圓的信眾，就大排長龍。（盧金足攝）

台中市萬和宮舉辦庚子鼠年植斗祈安法會，絡繹不絕的信眾向天上聖母虔誠感恩、祈福。因應新冠肺炎疫情延燒，採取防疫措施，取消平安粥，僅供應平安福圓（湯圓），依舊相當熱鬧。

萬和宮董事長蕭清杰說，植斗，亦稱拜斗、安斗，是道教獨有的為人消災解厄、祈福延壽的科儀，誦經禮懺，祈求平安，萬和宮均以莊嚴誠敬的心情舉辦。

庚子鼠年植斗法會，在擊鼓鳴鐘聲中，蕭淸杰率領董監事，祈求天上聖母保佑「風調雨順、國泰民安，信眾事事如意、閤家平安、福壽綿延、事業興盛、財源廣進。」

善男信女湧入萬和宮，祈求媽祖保佑閤家平安，香火繚繞；正殿的供桌，擺滿信眾供奉的素果、素麵等供品，增添植斗法會的熱鬧氣氛。有些信眾說：「和過年一樣熱鬧！」

多年來，每年萬和宮的謝斗及植斗法會，都依照傳統習俗，供應熱騰騰、素食平安粥，讓信眾分享、吃平安，頗受歡迎。

今年植斗法會，顧慮到疫情延燒，認為有必要採取防疫措施，亦即取消平安粥，僅供應福圓。

往年植斗法會煮的「平安福圓」的甜湯圓，在廟旁的空地供應。萬和宮動員導覽及誦經團40餘志工，一起搓湯圓，裝滿一籮筐又一籮筐。

合計煮了60斗「平安福圓」的甜湯圓。上午九點左右，等候品嘗福圓的信眾，就大排長龍，不少信眾稱讚香Q好吃，有些還接連吃了兩、三碗。

總幹事張俊鎮說，供應湯圓，具有祈求媽祖保佑善信大德，在新的一年平安、順利、圓滿的意義。

廟方也在萬和文化大樓一樓走廊贈送每人一份平夀麵，帶回去與家人分享平安、吉祥、健康。

(中時 )