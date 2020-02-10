「鑽石公主」號遊輪

「鑽石公主」號遊輪爆發新冠肺炎群聚感染疫情，日本厚生勞動省9日公布6人確診新增病例，其中包括一名遊客與5名船務人員。如今大陸確診人數突破4萬，死亡人數也超過900，已有近30國出現病例，

據日本經濟新聞與朝日新聞報導，這6名患者中，除了一名是70多歲的美籍女乘客外，還有一名烏克蘭籍，以及4名菲律賓籍船務人員。這5名人員在船上實施防疫措施5天後，仍繼續負責相關工作，厚生勞動省正在確認，衛生管理上是否出了問題。

厚生勞動省9日說，嘉年華（Carnival）遊輪集團的「鑽石公主」號上57人的檢查出爐，確認其中有6人感染新冠肺炎，並無重症患者，但將再追查船上數十人。「鑽石公主」號上約有3,700名旅客和船務人員，至今有336人接受檢查，而其中有70人確診。

依照日本政府防疫要求，一直到19日為止，船上其他人都必須待在船上，以接受觀察。而其中有1,850人要求提供藥物，目前約有750人份的藥物已送上船，厚生勞動省預計10日和11日會陸續送上船。

「鑽石公主」號爆發新冠肺炎疫情，目前認為病源是一名80歲的男性香港旅客。他是在1月17日搭機抵達東京，19日已有咳嗽症狀，20日搭上從日本橫濱港出發的「鑽石公主」號旅遊，1月25日返回香港，30日發燒，經過檢查在2月1日確診新冠肺炎。

(中時電子報)