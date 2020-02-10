學姊黃瀞瑩回鍋台北市市政府，擔任副發言人，薪水也調升，引發許多爭議，學姊今（10）日親上火線回應。不過網友認為，學姊復職很正常。

學姊今日回到市府上班，面對媒體提問，北市府副發言人戴于文表示，一切依法、符合程序，共有四人投遞履歷，其中一人審查後不符資格，其他人依經歷排序，學姊是排序第一位，依法任用。至於網路其他部實傳言，是以訛傳訛，認為轉傳資訊的網友應善盡查證責任。

學姊表示，對於抹黑、烏賊戰並不意外，目前應全國上下一心對抗武漢肺炎，卻專注在她的人事案，還要用政治口水抹黑，蠻可惜的。薪資的部分，學姊說，這是很重的責任，要學習的也更多，會努力證明可以在這樣的薪水上任職。

PTT上有網友認為，林佳龍、蘇貞昌跟陳其邁，選輸了也是回任中央，一個政黨能用的人有限，如果選輸了就叫人回家吃自己，這個黨很快就沒人了，對於內定人選，公家機關貼個徵才公告兩三天就下架也早就是潛規則，「以前待公立醫院時，各科主任升任時也都是我們內部先聽到風聲，人事室貼個徵才公告幾天，派令就下來了」，不懂柯黑在吵什麼。

其他人則說，「藍綠也都這樣」、「要喬也不能太明顯啊」、「打著超越藍綠之名，行藍綠既有之實」。不過，有部分網友認為兩者無法比較，「蘇貞昌那些是政務官，學姊是事務官」、「拿林佳龍、蘇貞昌比，是不是怪怪的？？」

(中時電子報)