負責營運鑽石公主號遊輪的公主遊輪公司，昨天向船上旅客發布訊息，因為發生武漢肺炎群聚感染，公司將全額退費給所有旅客，「希望能稍微緩解旅客在船上感受到的壓力」。

鑽石公主號目前停泊在日本橫濱港，由於船上約3700人已有70人確診俗稱武漢肺炎的2019新型冠狀病毒（2019-nCoV）肺炎，造成其餘旅客及船組員到19日止都得待在船上接受觀察。

日本產經新聞報導，公主遊輪公司昨天晚間向鑽石公主號上旅客，發送一張由全球總裁史瓦茲（Jan Swartz）給旅客的訊息。根據船上旅客轉述，不光是這次航程的旅費全免，連旅客登船前花費的機票、旅館住宿費、接送費、下船參觀的團費等，只要是這趟旅程所花費的旅費，包括因為防疫而待在船上的費用，全部都由公主遊輪公司負責。

報導指出，鑽石公主號此行是16天15夜航程，每位旅客的旅費從25萬日圓（約新台幣6萬8000元）到138萬2000日圓（約新台幣37萬8000元）不等。

史瓦茲在訊息中表示，考量此行狀況異常，所以決定全額退費，也希望這項決定能稍微緩解旅客在船上感受到的壓力。

(中央社)