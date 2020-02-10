全球最大NAND Flash控制晶片供應商慧榮公布去年第四季財報，單季每股獲利0.96美元，折合新台幣約29元，展望2020年，慧榮維持樂觀預期，惟近期受到新型冠狀病毒疫情不確定影響，預估第一季營收季減少10%~15%。

慧榮2019年第四季營收1億5320萬美元，季成長35%，年成長32%，毛利率49.3%，稅後淨利3381萬美元，每單位稀釋之美國存託憑證(ADS)盈餘0.96美元(約新台幣29元)。

慧榮2019年第四季NAND控制晶片營收創新高，與去年第三季相比，SSD控制晶片營收成長近25%，創歷史新高，eMMC/UFS控制晶片營收也大幅成長70%，而SSD解決方案營收季成長也達60%。

慧榮總經理苟嘉章表示，在三個主力產品線的成長帶動下，去年第四季營收再創佳績，其中又以SSD控制晶片表現最為亮眼，單季及全年營收雙創歷史新高，此外，eMMC及UFS控制晶片營收持續強勁成長，SSD解決方案方面，企業級的寶存(Shannon)及車用/工控級的Ferri系列，營收也皆較去年第三季。

展望2020年，苟嘉章表示，慧榮的三大主力產品線將持續帶動整體營收成長，其中營收占比過半的SSD控制晶片，已直接供貨給全球7家NAND大廠的其中5家，全球主要模組廠商目前也都是慧榮的客戶，由於NAND市場價格穩定，加上SSD市場採用率提升，慧榮的客戶對2020年的銷售預估皆持樂觀看法。

苟嘉章進一步表示，相對於通路市場，目前慧榮SSD控制晶片在PC及其他OEM市場出貨比重已逾半，透過慧榮的NAND大廠及模組廠客戶打入PC及其他OEM市場供應鏈，預期今年在此市場的開案量將提升，持續帶動整體營收成長。eMMC及UFS控制晶片方面，UFS在智慧型手機市場採用率快速攀升，從2019年僅限於旗艦機種到目前各大廠牌的主流機種多已採用UFS記憶體，慧榮的美國NAND大廠客戶將因此而受惠；大陸的模組廠客戶也成功打入更多eMMC應用市場，包括智慧型機上盒、音箱、電視及中、低階的智慧型手機。SSD解決方案在今年也將恢復成長，動能來自大陸超大規模雲端供應商將採購更多寶存的Open Channel SSD，應用在他們的資料中心，另一方面，慧榮的Ferri單晶片SSD，預期將打入更多車用、伺服器及工控市場供應鏈，帶動營收成長。

慧榮考量最近新型冠狀病毒疫情不確定因素對供給及需求面的影響，預估2020年第一季營收將介於1億3000萬至1億3800萬美元之間，季減少10%~15%，毛利率介於44%至46%之間，2020年全年營收預估將較2019年成長20%~30%，達到5億3900萬~5億8400萬美元，全年毛利率預估將達46%~48%。

(時報資訊)