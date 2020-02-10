電子代工大廠廣達(2382)今早表示，目前仍在就位於大陸的各產區進行資訊回報中，廠區復工有多少人能到位也尚在調查，所以還無法確認復工的情況。此外，受到農曆春節及武漢疫情的影響，廣達元月營收確定無法在10日公告。證交所也已經同意元月營收可延至15日前公告即可。

廣達董事長林百里近幾年將重心放在AI，他在多次的演講中表示，在AI新時代裡，5G就像飛機引擎、IoT就像乘客、雲端就是飛機，而操縱這一切的飛行員就是AI。 在這個大匯流的時代，廣達「就是要做促成這個大匯流的工具」。

廣達因應泰國子公司QMB資金需求，今年再增資10億泰銖(約新台幣10億元)，用於廠房、設備建置、量產等資金需求，預計將以生產消費型電子產品為主，加速提供客戶既有生產基地以外的選項。至目前為止，廣達投資泰國子公司QMB，總投資金額達20億泰銖(約新台幣20億元)。

廣達去年全年營收則達1.03兆元，站穩兆元，年增0.16%，為近8年新高，展望第1季，因為傳統淡季，以及武漢肺炎疫情影響，預期筆電出貨量將下滑，至於雲端伺服器產地在台灣，受影響較小。

(時報資訊)