受到新冠肺炎疫情升溫影響，以及比特幣獎勵減半的消息，帶動比特幣價格周日漲破1萬美元，是去年9月以來首見。

根據Coindesk資料顯示，截至11:36，比特幣價格上漲0.69%，暫報10084美元。外媒報導，比特幣今年以來已經大漲逾40%，Coinmarketcap.com數據顯示，比特幣市值已經攀升至1834億美元。

其他虛擬貨幣同步上漲，乙太幣在過去5天內上漲了20%，今年以來狂飆近78%；瑞波幣今年以來上漲49%，比特幣現金翻倍大漲，萊特幣則勁揚了88%。

除了疫情升溫市場將資金轉往避險資產外，分析師們幾乎普遍認為，比特幣獎勵減半是市場價格上漲的主要催化劑，自2009年推出比特幣以來，已經有兩次減半，一次是在2012年，另一次是在2016年，減半計劃大約每4年一次。分析師預估，市場炒作仍將持續，比特幣價格將繼續揚升。

(中時電子報)