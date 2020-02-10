載滿瓦斯桶貨車擦撞翻覆 鋼瓶掉滿地嚇壞人 11:552020/02/10 中時 陳淑娥 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 台中市大甲發生車禍意外，瓦斯桶掉滿地引虛驚。（陳淑娥攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 台中市大甲區上午發生車禍事件，一輛小貨車滿載瓦斯桶，行經區公所附近時，與小客車發生擦撞，小貨車90度翻覆，致車上約10多個大小瓦斯桶掉落滿地，小客車車頭凹陷，雙方駕駛均受傷送醫救治，目前警方正在釐清肇事原因中。 台中市大甲發生車禍意外，滿載瓦斯桶小貨車成90度翻覆。（陳淑娥攝） 附近民眾聽見撞擊聲紛紛奪門而出，當看到路上滿地大小瓦斯桶後，直呼幸好沒有爆炸。 市議員吳敏濟得知後趕往現場，他表示，這個路口經常發生車禍，但卻沒有紅綠燈，強烈建議應加裝交通號誌，以避免憾事再度發生。 (中時 ) #瓦斯桶 #車禍 #小貨車 #小客車 #撞擊 也許您會感興趣 推薦閱讀 蘇花公路大客車對撞貨車 4人輕傷 11:322020/02/06 社會 全家出遊開車撞路樹 6歲女童內出血重傷 22:142020/02/06 社會 蘇花改全線通車滿月 3車追撞4傷 04:102020/02/07 地方新聞 車禍受傷 5月起理賠定義更明確 14:412020/02/07 財經 疑因變換車道方向不當 重機車駕駛送醫不治 10:192020/02/08 社會 新莊休旅車失控撞豆花攤瓦斯桶氣爆 民眾竄逃 20:342020/02/08 社會 武漢風暴》司機一開20天 變幽靈貨車 19:212020/02/09 兩岸 國道三號和美段 自小客疑超車不慎撞翻車 11:522020/02/10 社會 社會熱門新聞 社區30人得新冠肺炎 監視器一看：長髮女「朝門把吐口水」！ - 社會 極品正妹開房完痛苦摸腹 網見照笑：愛太深 - 社會 糗大了！廣播器沒關 里長伯「床上之聲」傳遍社區 - 社會 搶發災難財！「衛生紙之亂」禍首竟是傳銷商 - 社會 逛賣場男友大喊「妳檢查穴穴喔」 女大生瞬間羞爆 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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