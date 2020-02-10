台中市大甲區上午發生車禍事件，一輛小貨車滿載瓦斯桶，行經區公所附近時，與小客車發生擦撞，小貨車90度翻覆，致車上約10多個大小瓦斯桶掉落滿地，小客車車頭凹陷，雙方駕駛均受傷送醫救治，目前警方正在釐清肇事原因中。

台中市大甲發生車禍意外，滿載瓦斯桶小貨車成90度翻覆。（陳淑娥攝）

附近民眾聽見撞擊聲紛紛奪門而出，當看到路上滿地大小瓦斯桶後，直呼幸好沒有爆炸。

市議員吳敏濟得知後趕往現場，他表示，這個路口經常發生車禍，但卻沒有紅綠燈，強烈建議應加裝交通號誌，以避免憾事再度發生。

(中時 )