受產業淡季及春節年假致工作天數減少影響，宏碁（2353）今年1月合併營收以月減、年減跌幅走弱，來到135.53億元，旗下建碁（3046）及安碁資訊（6690）則因外在影響的程度不同，單月營收走勢呈現兩樣情。

建碁亦因受到季節性影響及工作天數減少拖累，單月營收1.25億元，月減12.21％，並較去年同期衰退27.75％。

至於相對受到工作天數及武肺疫情影響有限的安碁資訊，1月自結營收則年增11.73％、達4,013.1萬元，但相對於去年12月的年底專案結算旺季營收表現，月減近56％。看好政府單位及金融等企業對於資安需求持續增溫，法人預期安碁資訊今年營運將持穩成長。

安碁資訊董事長施宣輝亦設下目標，希望在去年已小有斬獲的海外市場業務能進一步擴展更多機會，帶動其營運持續增長。

安碁資訊持續深耕資安技術領域，累積豐富的資安事件處理經驗，為善盡企業社會責任，並推出「資安講堂」，供國內企業、學校各機構免費申請直至額滿，以將資安技術轉化為資安防護知識推廣至全國。

(工商 )