第92屆奧斯卡金像獎最佳國際影片（原最佳外語片獎）由呼聲最高的南韓夯片《寄生上流》受評審青睞，導演奉俊昊在台上：「我很開心成為改名後的首位得獎者，也把獎項獻給所有演員」，他開心點名台下難得合體的演員宋康昊、李善均、趙汝貞、崔宇植、朴素丹、李姃垠、朴明勳、張慧珍。該片早前先拿下最佳原著劇本，從《鋒迴路轉》、《婚姻故事》、《1917》、《從前，有個好萊塢》等強片脫穎而出，這也是首次亞洲片熬出頭，拿下該獎項。過去外語片拿下該獎包括1961年的意大利片《義大利式離婚》、1966年法國片《男歡女愛》及2002年西班牙片《悄悄告訴她》等片。

《寄生上流》故事既娛樂又發人省思，去年在台灣上映締造近1.5億票房佳績，登上年度在台韓片冠軍，全球票房更累計1.65億美元（約50億台幣），成績驚人。奉俊昊形容：「社會上某些階級和族類長期被人們忽略或視而不見，還膚淺地認為階級制度只是舊時代的產物，但現實是，不同階級的界線仍是牢不可破的。我想這電影就是描述在現今愈趨兩極化的社會中，這2個極端相遇後，不可避免的決裂。」他希望觀眾透過電影若開始反思現實生活，他就相當滿足了。

《寄生上流》同時是第一部獲得最佳影片提名的韓國電影，也是第6部獲得最佳影片和國際電影提名的作品。之前的雙重提名包括去年的《羅馬》，2012年的《愛．慕》和2000年的《臥虎藏龍》。

(中時 )