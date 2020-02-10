武漢肺炎在台灣已累積18個確診病例，藍委憂心該病毒充滿太多未知變數，台灣人民早已自主減少諸多戶外旅遊活動，但也因此致使相關產業營運受到直接波及，後續全球性的連鎖效應，可能會讓此情況更為雪上加霜，因此提案《2019新型冠狀病毒紓困暨獎勵暫行條例草案》，提供產業以及醫療人員度過這波衝擊。

藍委所提草案包含六大重點：

一、 照顧及獎勵所有防疫人員，讓渠等無後顧之憂

防疫人員執行防疫工作，導致感染致死亡或身心障礙者，政府應準用災害防救法第四十七條予以給付或補償，並給予受撫養親屬生活津貼以及子女教育補助，讓身處極高感染風險的防疫人員無後顧之憂，得以全心投入防治疫情工作。

二、 受疫情影響致營運困難的產業，本條例課予政府主動提供紓困措施的義務。政府針對受疫情影響而發生營運困難產業、醫療(事)機構，應予以紓困、補貼稅費及展延貸款，並得對於該等產業員工提供必要之協助。

三、 明訂防疫照顧假的要件及法律效果，使受疫情影響而有照顧小孩需求的公務員及勞工，均能安心請假；另外，因請假而影響生計的勞工或衝擊營運的雇主，本法課予政府應給予適當扶助與補貼等義務。

四、 民眾因防疫必要須接受檢疫或隔離者，本法明定應給予公假及請領防疫津貼等權利，以降低民眾隱埋病情的風險，俾有助於防治疫情。

五、 編列新臺幣五百億元的特別預算，讓行政機關有具體法源，得以彈性調度運用，以支應紓困所需經費。

六、 對於成功研發病毒疫苗並有效運用在臺灣臨床的團隊，政府應核撥專案獎勵金至少新臺幣1億元，以表揚研發者維護國人生命的鉅大貢獻。

國民黨團書記長蔣萬安表示，面對武漢肺炎疫情的快速蔓延，唯有政府與民間齊心，共同防治，才能確保所有台灣人民的安全，他期盼不分朝野均應捐棄歧見共同支持紓困條例的立法，讓政府依據紓困暫行條例的授權，具體編列相關預算，並「於法有據」地靈活運用稅金減免、優惠貸款、利息補貼、補助及獎勵等政策工具。

(中時 )