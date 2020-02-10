武漢火神山醫院繼感染科大規模收治新冠肺炎確診患者後，2月9日重症醫學科開始收治重症患者。

為了確保重症患者轉運安全，醫院在救護車上配備轉運呼吸機、心電監護儀等設備，醫護人員隨車護航，隨時處理轉運過程中患者可能發生的問題。同時，還成立了遠端醫療專家組，隨時準備遠端會診指導，醫院也專門成立醫療和感控專家組，為提高診斷治療品質提供技術支撐。開始收治重症患者的火神山醫院重症醫學一科、二科兩個病區共有30張床位。

9日14時許，從武漢市定點收治醫院轉診而來的重症患者，陸續抵達火神山醫院。在重症醫學科二科病房外的轉診交接區域，救護車剛剛停穩，醫護人員立即將患者接進病房，平穩放置在監護床上，護士迅速建立靜脈通路，連接心電監護，密切觀察患者的生命體征，順利採集靜脈血、動脈血、鼻咽拭子、痰標本。管床醫生詳細詢問患者病情，認真交接相關醫療護理文書，確保對每一位重症患者做精准治療。

重症醫學科二科主任李維勤表示，新冠肺炎重症患者入住後，首先要進行合理分診，然後適時進行抗病毒藥物治療，提高患者自身免疫力。

(旺報 )