新冠肺炎引發口罩之亂，即便政府已經祭出購買實名制，仍有不少民眾買不到！政府雖呼籲不是每個人都需要戴口罩，但有許多醫生持不同意見。因此，究竟需不需要戴口罩成為近日國人關注話題！前民進黨立委沈富雄感嘆表示，口罩使人醜態百出，戴不戴卻是大有學問！沈也點名台北市長柯文哲最可笑。

沈富雄在臉書指出，台灣最美麗的風景是人，但區區一個口罩卻使美麗的人醜態百出！帶上口罩是舉手之勞，但戴不戴卻是大有學問！他直言，大有學問不是大學問，大有學問的關鍵是基本常識的有無和功過承擔的抉擇。

沈富雄首先提及大官，一開始威風凜凜，「只有我才是『會做事』的政府」，鐵口保證口罩供應無虞，一幅寧「過」而不願「不及」的態度造成無謂恐慌及假性需求。道理很簡單，因為「過」只是累壞大家，「不及」則是瘟疫蔓延，沒人承擔得起，等到口罩供需造成假性需求，才忙著用「假性平等」的藥局配售來處理，為時已嫌略遲。他說最可笑的例子是柯文哲，剛說完「等我戴，大家才戴！」第二天就下令市府員工全戴。前一個柯P是稱職的醫師，下一個則是懦弱沒有肩膀的政客。

沈富雄還提及公衞學者及感染專家，並再分為兩類。首先是鐵桿鷹派，專業訓練及自我期許把「阻敵於境外，擒敵於國境，殲敵於境內的隔離空間」的標準作業無端提高標準，結果風聲鶴唳，草木皆兵，口罩的覆蓋率全球第一，「但中國境外有確診個案的國家，其防止本土個案發生的表現卻無分軒輊，口罩不是白帶了？」

另一則為務實鴿派，沈認為，這派和「鐵桿鷹派」同樣有學問，但多一點臨床常識及道德勇氣，敢在恐慌初期言人所不敢言，台灣目前18例確診個案，第1-7、第10-13，共11例與武漢直接有關，第8、9兩例為前項的夫妻群聚感染，第14-18四例有港澳旅遊史。他說除了「鑽石公主」號的疑雲尚待釐清，台灣的天空目前沒有一滴飛沫帶有2019-nCoV。他認為，「過猶不及」！古有明訓，拿捏得當才是好官，台灣的防疫水準世界一流，至今表現可圈可點，「口罩之亂」純屬庸人自擾。

(中時電子報)