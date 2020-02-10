準副總統賴清德訪問美國引起大陸方不滿，在9號大陸解放軍派遣戰機在巴士海峽戰備巡航，今日國台辦發言人也在記者會當中警告民進黨當局「切勿玩火」。

國台辦發言人馬曉光稱，民進黨當局領導人不斷發表具有「兩國論」的分裂言論，加大了兩岸對抗的姿態，甚至加緊策劃台美勾連的新動作、藉機謀獨。因此大陸解放軍的有關行動，是為了維護大陸國家主權與領土完整、維護兩岸同胞共同利益，奉勸民進黨當局不要玩火。

(中時 )