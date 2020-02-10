國台辦稱戰機巡航為維護主權 警告民進黨勿玩火 11:552020/02/10 中時 蔡宗霖 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 大陸國台辦發言人馬曉光。（圖／本報檔案照） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 準副總統賴清德訪問美國引起大陸方不滿，在9號大陸解放軍派遣戰機在巴士海峽戰備巡航，今日國台辦發言人也在記者會當中警告民進黨當局「切勿玩火」。 國台辦發言人馬曉光稱，民進黨當局領導人不斷發表具有「兩國論」的分裂言論，加大了兩岸對抗的姿態，甚至加緊策劃台美勾連的新動作、藉機謀獨。因此大陸解放軍的有關行動，是為了維護大陸國家主權與領土完整、維護兩岸同胞共同利益，奉勸民進黨當局不要玩火。 (中時 ) #民進黨 #大陸 #國台辦 #戰機 #解放軍 也許您會感興趣 推薦閱讀 國台辦批民進黨以疫謀獨 稱台擁有登入WHO訊息網站帳號 12:272020/02/06 兩岸 前民進黨發言人：徐正文已違反兩岸條例 15:352020/02/06 政治 民進黨2020翻轉戰局 媒體人曝蔡英文關鍵舉動！ 16:002020/02/06 政治 參與WHO 國台辦批民進黨以疫謀獨 04:102020/02/07 政治要聞 民進黨發言人這句話 陳揮文氣：若是以前 他會巴下去 22:382020/02/07 政治 李文亮過世...賴士葆扯民進黨良知 網冷回4字 07:582020/02/09 政治 書堆中發現五枚口罩 李來希酸：不得不佩服民進黨德政 11:552020/02/09 政治 共軍戰機繞巴士海峽 稱「戰機巡航合法且必要」 19:112020/02/09 兩岸 民進黨一怒，國民黨就縮嗎 04:102020/02/10 時論廣場 全世界為疫情傷透腦筋...詹江村為這事示警民進黨！ 09:462020/02/10 政治 兩岸熱門新聞 2020武漢》上海宣布「封城」！陸四大直轄市疫情全面淪陷 - 兩岸 2020武漢》首都北京「封城」！陸網友問出「關鍵難題」？ - 兩岸 武漢超狂小區！近2千人竟無感染、無疑似病例 - 兩岸 湖北首度公開新冠肺炎死亡率 第1名居然不是武漢 - 兩岸 防疫徵用高校宿舍 學生網友怒吼：這是抄家嗎？ - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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