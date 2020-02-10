45歲印尼籍、新住民林姓女子在新北市新店區經營印尼商品雜貨店，以雜貨店為掩護，涉嫌替同鄉的外籍移工地下匯兌，將錢匯回印尼，不僅利率高於市場價格，每次還要收取100元至300元的手續費，新北市刑大獲報5日前往查緝，初估半年來不法匯兌金額逾260萬元。
警方調查，林女多年前嫁來台灣，透過臉書刊登匯兌資訊，內文中標榜新台幣匯兌印尼幣匯率、實體店可供匯兌等訊息。
新北市刑大與外事科共組專案小組展開追查，5日向台灣臺北地方法院聲請搜索票前往搜索，查扣不法所得新台幣23萬8700元、空白匯兌收據4本、已收匯兌收據5本、點鈔機1台等證物。林嫌坦承犯案，訊後被依違反銀行法罪嫌移送法辦。
新北市刑大表示，外籍勞工為我國基層工作環境重要環節，不肖份子為牟取不法利益，勾結在地領有居留證之外籍移工，透過外籍商店為掩飾，以網路及同鄉話語之間釋放匯兌訊息，再以收取手續費營利等方式，將移工薪資透過地下兌匯轉入他國，嚴重影響我國金融秩序。
警方呼籲，如有匯款至國外需要，應透過政府合法的外匯銀行或合格代辦外籍移工薪資結匯管道辦理，避免遭受騙上當，貪圖方便卻得不償失。
(中時 )
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