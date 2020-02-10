違章建築爭議過去處理方式，是由市議員幫助選民進行協調會議，台北市政府為處理重大爭議或執行設有公共安全的違建，10日起成立「違章建築爭議處理委員會」，由專家學者擔任委員受理違建當事人陳請，規畫爭議處理會議每周召開1到2次，決議內容將在網上公開，以達公平、公正。

北市府為有效處理違章建築，決定由市府委員會認定，歷經36年歷史的議員協調違建制度將走入歷史，爭議處理委員會預計每週召開會議1到2次，會議將由資深建築師、律師、土木及結構技師、航測影像判讀專家等組成的府外委員3至5人進行審查作成決議。

北市府工務局建管處長張明森表示，違建所有人如對違章建築認定或執行拆除有疑義，除施工中查報、不符臨時展演辦法所搭建的臨時性建築物、經訴願決定或經行政救濟程序判決確定、已申請審議並作成決議者等案件，皆可向建管處臨櫃申請、郵寄或線上等方式申請審議。

張明森強調，對於處分無爭議，且符合拆除要件的違章建築，建管處將依法執行拆除，但因個案強制拆除後，導致當事人生活陷於困境或造成社會問題者，爭議處理委員會將協調相關機關提供社會福利、法律諮詢等資訊，以維護北市府對弱勢民眾的關懷與協助。

台北市建管處副總工程司洪德豪指出，過去協調違建每年可達4千件，未來每周至少會開1次會議，預估每年可協調至少500件以上違建爭議，過去透過議員協調單一個案協調最高紀錄甚至達46次，使得違建爭議難以解決，預估委員會成立後，民眾只要提出申請1個月內就能解決爭議。

(中時 )