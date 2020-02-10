大陸開始復工，台股開低走高！

儘管新型冠狀病毒疫情持續延燒，讓今天起陸續復工的大陸各地區廠區返工率偏低，但有復工比不復工好，台股指數今天受上周五美股重挫開低後，逢低買盤積極進場，台積電(2330)、大立光(3008)、聯發科(2454)、日月光(3711)等權值發揮穩盤效果，撼訊(6150)、環瑞醫(4198)、博智(8155)、東捷資訊(6697)等中股價逆勢漲停，1月營收創新高的健策(3653)，以及中小型股—旭富(4119)、精星(8183)、友達(2409)及雙美(4728)等盤中股價續強，加上早盤重挫的玉晶光(3406)，帶動台股指數開低走高，截至11點35分為止，加權股價指數為11566.51點，下跌46.3點，成交量893.93億元；OTC指數為141.95點，下跌0.62點，成交量209.75億元。

今日上市各類股以資訊服務類股表現最佳，上漲0.9%，其次是食品類股及油電氣類股，分別上漲0.36及0.26%，表現較差者為造紙類股、汽車類股及生技醫療類股，造紙類股下跌1.78%、汽車類股下跌1.37%、電器類股下跌1.31%；上櫃部分，表現最佳為化工類股，上漲1.25%，表現最差為觀光類股，下跌2.18%。

就技術面來看，儘管新型冠狀病毒疫情延燒，不過台股自上周一見低點後隨著陸股及美股急速反彈，雖然上周五台股收黑，加權股價指數收盤為11612.81點，累計一周上漲117.71點，漲幅為1.02%，周K線收紅，成交值7789.3億元，較前一周增加，櫃檯買賣指數收盤為142.57點，上漲0.8點，漲幅為0.58%，周K線收紅，成交值2039.41億元，較前一周增加；今天台股受上周五美股重挫拖累，指數跳空開低，但大陸各地陸續復工，搶反彈買盤再度進場，指數開低走高，守住11550點；上周五台股受市場觀望情緒影響震盪拉回，但量能再度縮減，顯示於先前的大跌後面臨季線關卡壓力本就不易一次衝破，由於大陸地區復工恐不順，不利電子股表現，且台股進入反壓區，面臨帶量黑K、M頭頸線(11,777點)及下彎的短期均線等，短線走勢震盪，預期大盤將來回整理以消化賣壓，不過台股半年線有撐，中長線偏多格局未變，長線仍可逢低布局。

分析師表示，全球股市從上星期二大幅反彈，短線指數及個股股價漲多之後，仍然會受消息面影響拉回震盪整理，由於本周中國陸續展開各行業復工，疫情影響能見度逐步明朗，且鴻海(2317)明確指出，何時回復產線全面運轉仍需等待中國各省官方態度及疫情狀況而定，但物流及原物料控制並不成問題，衝擊性預料逐步降低，在5G消費及基礎建設需求未變、半導體展望續強下，後市就算震盪拉回，因最恐慌氣氛已過，投資人可逢低佈局績優族群；在類股選擇上，看好蘋概股、半導體、面板及PCB等族群。

台積電因5奈米即將於今年第2季量產，技術領先優勢將穩定擴大，除5G手機滲透率繼續增加，HPC產品也隨AMD從格羅方德轉進台積電和5G佈建更加健全而成長；南亞科(2408)因記憶體市場提前復甦，伺服器市場需求維持強勁，手機產品對記憶體規格持續升級，隨高階手機往8GB挪移，中階手機亦有機會向6GB提升，均可逢低買進。

(時報資訊)