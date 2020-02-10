47歲的多明尼加重炮曼尼（Manny Ramirez）傳出他還想打球，即將遠赴義大利聯盟的強隊帕爾馬俱樂部，延續他的棒球生涯，更傳出他不要求薪水，只要超跑、別墅和免費機票。

曼尼有著傳奇一生，在大聯盟19年生涯中入選過12次明星賽，贏過2次世界大賽冠軍，留下555支全壘打的紀錄。不過因未通過藥檢，他的大聯盟生涯突然終止。

之後在2013年加盟中職義大犀牛隊(今富邦悍將)，為中職洋將中大聯盟成績最為顯赫的，台灣颳起一陣「曼尼旋風」，球迷搶著進場看這位巨星，締造當時史上第2高平均觀眾人數，雖然只短短加盟3個月，不仍曼尼讓台灣球迷留下深刻印象。

離開中職後，曼尼曾到日本四國島聯盟plus高知鬥犬隊，期盼轉戰日職，可惜最後沒有如願。雖然年齡已高達47歲，不過曼尼仍沒放棄打球，據傳他將要加盟義大利聯盟，甚至不要求薪水，只要超跑、別墅和免費機票。

義大利是跑高檔汽車出產國，大家熟悉的法拉利、瑪莎拉蒂、藍寶堅尼等知名超跑都來自義大利。

(中時 )