弘光幼保系校友王盈之(右)獲得寶佳教育大愛教師獎。（弘光科大提供／陳淑娥台中傳真）

弘光科大幼保系校友王盈之(右)在僑泰任教，帶著學生做志工。（弘光科大提供／陳淑娥台中傳真）

弘光科大幼保系校友王盈之，目前在僑泰高中任教，她生長求學過程極為坎坷，高中遭家暴右眼險瞎、被黑道追討前夫債務、幫同事作保又扛債，連續劇般的人生，卻沒被擊倒，她站出來分享自己歷程，激勵學生千萬別放棄！

弘光科大幼保系副主任趙蕙鈴表示，王盈之從弘光畢業18年，高職幼保科畢業後在幼稚園任教，卻一直想繼續升學，因此，再讀進修部幼保系取得二技學歷，求學期間生活困苦，在老師、同學的幫助下完成學業，她面對困苦的環境依舊咬牙樂觀上進，值得學弟妹學習。另外，也要提醒經濟困難學生，學校有「弘愛築夢」等助學金可以申請，不要怯於求助。

王盈之指出，高職幼保科畢業後她在幼稚園任教，因法規更改，必須取得大專幼保系畢業資格才得以保住工作，考上弘光幼保系二技進修部，報到時身上不到800元，單親的她獨自帶著當時5歲女兒，悲從中來在教室外大哭，後來在老師與同學體諒下，每天帶著小孩一起上課。

同學看她每天帶小孩吃最便宜陽春麵，主動買便當給女兒，她就吃孩子剩下飯菜，她說：「如果沒有大家包容，也沒人可以幫忙帶小孩，兩年點點滴滴的溫暖，至今銘記在心。」

王盈之2003年到僑泰高中夜校幼保科任職，女兒念國小下課後沒人照顧，只好安排補習託人照顧，直到她晚上11點下課返家，才能陪女兒聊天、看功課。這期間她仍想進修，白天到補習班看錄影帶教學，3年後考上幼保研究所，取得碩士學歷。

為了栽培小孩、維持家計，王盈之曾擔任過郵局大夜班揀信人員、在火鍋店打工到天亮，卻因女兒半夜起床找不到媽媽害怕而作罷，改白天兼差賺錢，擔任作文老師、正音班老師，同時接家庭代工回家做，當年流行羽毛筆，用熱熔膠黏35根羽毛才賺一元，她和小孩常燙到手還是要賺！

王盈之說，3歲時逝父，母親再婚為圖溫飽，帶著她和姊姊擺攤賣衣服，高一時差點被繼父打瞎右眼，23歲結婚後前夫嗜賭，租屋處常淹水，自己養孩子，還要被黑道追債；心軟幫同事作保，對方卻落跑，害她扛債，生活不是一個苦字可以形容，自嘲「不是每個人都有機會可以一路苦到大。」

王盈之指出，2005年她轉調到日校任教，也繼續兼差賺錢，還負責技藝競賽，陪比賽學生住校，在課業、生活、心靈上都得用心輔導。因為苦過更慈悲熱心，救過跳樓的學生及燒炭自殺的家長、把誤入歧途學生拉回正軌、幫父母雙亡學生募款等等，被學生稱為「阿之娘」，就像他們媽媽一樣。

王盈之表示，從2013年起被提報各種優良教師獎項，幾乎每年得獎。她坦承，獲獎剛開始很興奮，後來覺得使命感更重，因此，希望學生可以變得更好，每週都帶著他們做志工，特別鼓勵弱勢學生知福惜福，「我的生命就像是打不死的蟑螂，坎坷的人生鍛鍊我堅毅性格，現在的學生鮮少體驗什麼叫做苦，希望透過我的故事，繼續散播愛，讓學生更積極面對人生。」

(中時 )