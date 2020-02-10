◎新冠肺炎包機 蔡英文：盡速與對岸達共識

新冠肺炎疫情延燒，蔡英文總統10日赴桃園參加7國際智慧城市頂尖論壇開幕，提及目前台灣防疫問題，對於目前仍滯留武漢的一名血友病童，她指出，這個案是內部討論焦點，政府用盡所有辦法讓病患及時取得用藥，中間過程很多台商朋友幫忙也要表達感謝，對於後續包機事情，持續與對岸溝通，原則、初心不變，弱勢優先及檢疫最重要，整體防疫工作要周全，民眾才有保障，希望很快與對岸達成共識。

◎搶發災難財！「衛生紙之亂」禍首竟是傳銷商

新冠肺炎口罩短缺，竟衍生衛生紙之亂，刑事局、調查局動起來積極查辦假訊息。有民眾在網路造謠，指衛生紙原料紙漿，將被轉去製作口罩，屆時衛生紙恐短缺，結果造成民眾瘋搶，超市衛生紙幾被一掃而空。刑事局主動於9日晚間查出涉嫌於臉書及Line群組張貼假訊息的3名女子。

◎大眾運輸超方便！台灣燈會首周末接駁高達93萬人次

大眾運輸規畫奏效！2020台灣燈會主展區8日精彩點燈，首周末兩日突破93萬參觀人次，為疏運大量賞燈民眾，市府交通局協調台鐵后里站加開22班加班車並增停11班自強號，出動超過800輛接駁車，來回服務3,677車次，成功完成接駁任務。

◎天氣再變？吳德榮：下周日恐有寒流等級冷氣團

氣象專家吳德榮今天在「三立準氣象·老大洩天機」專欄表示，最新模式模擬顯示，16日另一波鋒面過境，天氣再轉變；鋒面後有強冷空氣南下，之後大約有3或4天的寒冷天氣，目前模式模擬的強度，有達「寒流」的機率；但此為一週之後的模擬，有「不確定性」，需要繼續觀察。

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(中時電子報)