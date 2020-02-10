復盛應用（6670）因大陸新型冠狀病毐疫情，原本預定10日開工的計劃生變，復盛10日公告表示，中山廣盛運動器材等5家子公司，因尚未收到復工通知，因此，實際復工日期，將以當地政府通知為準，因2月份工作天數減少，增加銷售不確定性，至於影響程度如何，則需視疫情後續發展及客戶端回應而定，「目前正與當地政府溝通協調，希望可以早日復工」。

國內高爾夫球桿頭代工龍頭復盛應用，10日上午公告，為了配合大陸所在地政府，對新型冠狀病毒感染肺炎疫情工作，原訂2月10日復工，截至目前，尚未收到復工通知，實際復工日期，以當地政府通知為準。

復盛大陸5家子公司，包括中山廣盛運動器材公司、中山市隆興精工機械公司、中山鼎興真空科技公司、中山市奧博精密科技公司、以及中山市奧博金屬表面處理公司等，其中，中山市奧博精密科技和中山市奧博金屬表面處理公司，復盛持股比率皆為52.5％，其它3家都家100％持股。

至於大陸中山市也公佈，全市25個鎮區復工，預計不早於3月1日，對此，復盛發言人許廷儀表示，那是針對中小企業，復盛不屬該範圍，因此，復盛還在與當地政府溝通、協調，希望早日復工生產。

復盛表示，公司已成立防疫應變小組，持續密切注意疫情發展，並採取相關防疫應變措施，同時也與客戶密切聯繫，調整出貨時間，並持續配合當地主管機關復工作業。

復盛指出，由於今年2月份工作天數減少，加上「新冠病毒」的因素，增加銷售不確定性，但，影響程度需視疫情後續發展、以及客戶端回應而定。

(工商 )