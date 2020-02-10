起亞汽車（Kia Motors）高層10日（周一）表示，由於汽車零組件缺貨，該車廠暫停韓國三座廠房的產能。

起亞高層指出，光州（Gwangju）和所下里（Sohari）廠房的生產線將於周一與周二暫停，該公司持續關注汽車零組件何時能取得，以評估恢復生產的時間。至於華城（Hwaseong）工廠則在周一停止生產，預計周二恢復產能。

起亞與母公司現代汽車上周五宣布，中國廠房將於2月17日復工。

(工商 )