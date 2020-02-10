缺零件 起亞韓國3座工廠暫停生產 12:152020/02/10 工商 陳怡均 、綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 起亞汽車（Kia Motors）高層10日（周一）表示，由於汽車零組件缺貨，該車廠暫停韓國三座廠房的產能。 起亞高層指出，光州（Gwangju）和所下里（Sohari）廠房的生產線將於周一與周二暫停，該公司持續關注汽車零組件何時能取得，以評估恢復生產的時間。至於華城（Hwaseong）工廠則在周一停止生產，預計周二恢復產能。 起亞與母公司現代汽車上周五宣布，中國廠房將於2月17日復工。 (工商 ) #起亞 #暫停 #生產 #廠房 #韓國 也許您會感興趣 推薦閱讀 每日多產出60萬片 華新口罩新產能 3月開出 04:102020/02/06 財經要聞 觀光局： 即起至2月底暫停港澳旅遊出團 不含轉機 15:042020/02/06 生活 小三通是否暫停？陸委會：1、2天內做決定 15:092020/02/06 生活 赴港澳旅行團 觀光局：即日起暫停 15:152020/02/06 生活 傳中國監管機構暫停騰訊音樂壟斷調查 16:102020/02/06 財經 武漢肺炎／國際郵輪禁靠港 暫停出團至港、澳地區旅遊 17:002020/02/06 社會 工具機業伸援手！口罩產線建置時間大幅縮短 09:202020/02/07 財經 亞德客-KY元月工作天數減8天 合併營收下降 17:262020/02/07 財經 安心亞素顏宅女救人 提垃圾飛撲嚇壞宋柏緯 17:422020/02/07 娛樂 孫娜恩深V短裙熱舞！轉身「背部中空」裡面看光 08:292020/02/09 星光 財經熱門新聞 曾是老謝恩人 這公司股價剩個位數 - 財經 台股下殺有人超爽…3達人曝遭錯殺股 - 財經 新晶片砍價洩密…台積電7奈米老大換人 - 財經 新冠肺炎 給能源公司最後一擊 - 財經 - 工商 影響達3兆美元！ 疫情燒向陸房市…經濟災難浮現 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。