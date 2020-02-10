上海市人民政府10日召開新型冠狀病毒肺炎的防控情況新聞發佈會。據央視網報導，上海市防控工作領導小組地區組組長、上海市民政局局長朱勤皓表示，截至目前全市1.3萬個居民住宅社區，絕大部分已實現「封閉式管理」，採取出入口管理措施，包含嚴控社區出入口數量，加強門口檢測安排，做到人員進入必詢問、必登記、必測溫。對體溫異常的，則按照既定的「全鏈條處置機制」及時報告、及時移送。

同時10日北京市也宣布實施「封閉式管理」，至此大陸「北上廣深」四大城市都進入到管控小區（社區）人員進出的「半封城」措施。

上海市防控工作領導小組交通口岸組副組長、市交通委副主任楊小溪表示，對外交通，民航方面，截至9日晚間24點，上海兩大機場一共有航班1.6萬架次，鐵路到達512萬人次，分析7日到10日有返程小高峰，今日日均客流，地面公交100萬人次左右。

此外，針對在上海沒有居住地、沒有明確工作的人員，也將加強勸返力度，暫緩入滬。疫情防控方面，鐵路也將透過強化體溫檢測，人員資訊登記，車站消毒；機場方面也加強體溫篩查，對重點人員的管控，對環境衛生的整治。

而後續機場、鐵路等將執行更嚴格的防控措施，通信管理局加強對入滬人員推送健康資訊登記，以及勸返的相關資訊，繼續宣導錯峰出行。

(旺報 )