第92屆奧斯卡金像獎頒獎典禮於台灣時間10日上午9點在加州洛杉磯好萊塢杜比劇院登場。奉俊昊（Bong Joon-ho）以《寄生上流》擊敗強敵山姆曼德斯（Sam Mendes）、昆汀塔倫提諾（Quentin Tarantino）、馬汀史柯西斯（Martin Scorsese）與陶德菲利普斯（Todd Phillips），抱走競爭激烈的最佳導演獎。他不可置信地走上台說：「在拿到最佳國際電影後我以為今天可以休息了，沒想到還繼續上台。」

奉俊昊對台下競爭對手致意，表示坐在台下的馬汀史柯西斯是他學習電影時視為偶像的啟蒙大師，馬汀史柯西斯史柯西斯也在台下對他比讚，大方恭喜這位後輩。他也表示超愛昆汀塔倫提諾的電影。最後奉俊昊止不住笑意表示：「我要喝到明天早上！」

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(中時 )