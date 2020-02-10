2019新型冠狀病毒（武漢肺炎）疫情確診案例仍持續增加，企業界也陸續提出防疫措施，除了在門市提供酒精消毒，就連手機也可一併處理，還有的保險理賠擴大理賠、提供保戶慰問金等。

中國人壽表示，若醫事人員為中壽保戶，在醫療機構執行防疫或治療任務時確診感染武漢肺炎，將立即提供慰問金5萬元或一倍住院日額慰問金（擇優提供）。

若保戶不幸確診感染武漢肺炎住院，保戶不必等到出院，即可申請最高10日，上限6萬元的住院預付金。「旅平險彈性調整」服務，若保戶因疫情延期或取消旅遊行程，可於疫情影響發生日起10個工作天內，提出旅行平安險契變申請辦理取消或延期。

保險界力挺醫事人員，給予電話關懷及擴大保障。（圖∕中壽提供）

遠雄人壽則是對於「法定傳染病列為除外責任」之保險商品，一律以不調整費率為基礎，採「從新從優」原則辦理。若保戶確診為武漢肺炎入住「負壓隔離病房」治療，從寬比照加護病房住院理賠，如不幸致身故、完全失能均提供快速理賠服務。

宏泰人壽則強調，所有住院醫療險保單均已將法定傳染病納為保險範圍（並未列為除外責任），保戶如因法定傳染病住院治療，將依契約條款各項醫療給付項目的約定負保險責任。於負壓病房治療期間，將比照加護病房辦理給付。

（圖∕國泰人壽提供）

國泰人壽則表示，針對國人關心醫療險的理賠，是否涵蓋武漢肺炎？由於衛生福利部已公告自2020/01/15起，「嚴重特殊傳染性肺炎」（即武漢肺炎）列屬法定傳染病。凡醫療險保單「無」除外責任，都可依約理賠。因此入住「負壓隔離病房」者，給付住院日額醫療保險金外，亦比照加護病房住院理賠。

遠傳電信表示，即日起在士林文林、三重正義北、新竹站前、台中西屯、嘉義民生北、高雄林森等44家門市，免費提供手機紫外線消毒機供民眾使用，為防疫略盡棉薄之力。

有電信業門市提供手機紫外線消毒機。（圖）∕遠傳電信提供）

台北富邦銀行即日起提供三項服務，包括全台127家分行與ATM加強消毒防疫、提供受疫情影響的個人客戶信用卡與房信貸帳款延繳服務，以及受疫情影響的台資企業額度寬限或增貸、防疫相關產業之中小企業短期貸款支援及優惠利率等，協助客戶共同克服難關。

(中時電子報)