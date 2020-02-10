武漢肺炎肆虐全球，截至今上午（10日）大陸境內已超過900人死亡。根據全球交互式天氣數據顯示，武漢市充滿大量二氧化硫，全市每立方公尺濃度均超過80微克；有網友推測，若都是焚燒屍體造成的，恐怕要焚燒上萬具屍體。對此粉專「中國闢謠專區」澄清，是武漢鋼鐵廠開工準備燒結塊，才會有如此高濃度的二氧化硫。

根據捷克公司「Windy」的全球交互式天氣網站的數據顯示，武漢市8日晚間7時許的二氧化硫竟出現每立方公尺1700微克超高濃度，且其他湖北省城市也飄散著類似毒氣體。

有網友在推特分析，武漢應該在大量焚燒東西，最糟的情況就是焚燒屍體，如果真的是焚燒屍體，要達到如此高濃度的二氧化硫，推測需燃燒1.4萬具屍體才能達到，這意味著，死亡人數可能遠超過官方所提供的數字。

（圖／翻攝自臉書）

對此粉絲專頁「中國#%闢謠專區」澄清，武漢大規模焚燒屍體導致二氧化硫異常升高是假的，一個人身上硫化物有多少、燒多少人才能達到這種濃度，沒有根據的編出謠言，竟還有這麼多人相信。粉專指出，事實的真相就是，武漢鋼鐵廠開工準備燒結塊，只有這樣的規模才能到達如此高濃度的二氧化硫升高現象。

至於詳細情形目前尚未被大陸官方證實，因此可信度仍需進一步釐清。不過網路上已有相當多討論，許多網友紛紛在PTT留言「光火葬場24小時不停燒就能知道一些端倪」、「如果是真的，也太恐怖了」。

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(中時電子報)