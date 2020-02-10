國內首支商業用火箭「飛鼠一號」將於13或18日清晨發射，台東縣政府地政處表示，火箭基地用地不合法，仍屬違建，業者向中央求援，但因中央尚無主管機關，目前為多頭馬車。

台東縣政府地政處地用科長張哲熙表示，由晉陞科技公司打造的「 飛鼠一號」火箭，將於13日清晨在台東縣達仁鄉南田海邊發射，若天氣狀況不佳，則改在18日發射。

張哲熙指出，該飛彈基地為農牧用地，依規定任何開發都要經過申請，目前仍屬違建，縣府也已開出3張罰單，總計40萬元罰款，並要求於1月31日前限期改善，在屆期之前，晉陞公司曾向科技部提出協助請求，由於火箭在國內屬新興產業，相關控管法規不完備，科技部也在1月14日邀請相關部會討論，決議由中央統籌擇定主管機關，受理火箭發射的相關計畫。

行政院東部中心副執行長洪宗楷表示，業者強調火箭為混合式燃料，爆炸的可能性非常微小，但是為求萬一，在保險及補償金部分已有處理，業者並已取得交通部航港局試射的文公文。

另外，在原基法第21條部分，昨天也請原民會解釋，該土地為私人土地，不適用於原基法第21條，不必經過部落會議同意。

由晉陞太科技公司打造的「飛鼠一號」，原訂去年12月27日在南田村發射，因未知會當地原住民，且未向縣府申請合法使用土地，引發喧然大波而暫停，目前也已獲得部落認可。

晉陞董事長陳彥升表示，這支火箭預計飛到250公里高以上的太空，是第1支國造火箭，也將創下混合火箭世界飛行的最高紀錄，現有紀錄僅120公里高，足足多了1倍，讓世界看到台灣發射火箭能力，發射前會由部落舉行原住民的傳統儀式，引祖靈祝福。

(中時 )