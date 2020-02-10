武漢肺炎恐重挫全球經濟成長影響，全球投資人心慌慌，台股投資人也不例外。不過，群益投信表示，受中國武漢肺炎疫情影響，短期台股大盤呈現區間震盪格局，全球股市現階段處於高檔震盪，投資佈局難度提高。美盛旗下西方資產管理亞洲（日本除外）投資主管暨投資組合經理孫應梅表示，新型冠狀病毒爆發，將對全球經濟增長帶來重大影響，但只屬相對短暫。

群益投信表示，在市場波動之際，平衡基金相對具有防禦性。平衡基金的優勢就是不管市場如何動盪，整體投資策略只要看對趨勢、因應金融市場變動適當調整股債比例，不僅降低投資組合波動度，亦能掌握市場走升的投資契機。都有助投資組合效益，是進可攻、退可守的投資工具。

群益安家基金經理人蔡彥正表示，台股現階段類股輪漲、輪跌迅速，操作難度甚高，選股重於選市還是現階段台股的最佳投資策略，目前指數仍在相對高檔的位置，獲利賣壓逐漸出籠，優劣勢個股股價差異大。投資建議上，可多加注意今年有成長的殖利率高個股以及留意月營收正成長，訂單成長且法人買超、股價技術面強勢的類股。產業方面看好半導體、記憶體、被動元件、面板、資料中心、server等類股表現。預期台股指數將維持在高檔區間整理，類股則呈現各自表現的格局。未來須持續關注外資是否持續賣超、台幣的匯率走勢。

孫應梅則認為，從正面角度來看，與SARS時期一樣，此波醫療保健業可能是主要受益者。我們相信，在藥物、診斷測試設備和醫院服務的需求增加下，預料該行業前景將繼續看好。鑑於武漢新型冠狀病毒目前並無直接有效的療法，現在治療方案包括支持性照顧、類固醇和α型干擾素（Interferon alpha），因此可能受惠的公司包括製造抗病毒療法、輸注液和疫苗的藥物生產商和傳統中藥公司。

(時報資訊)