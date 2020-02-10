武漢肺炎疫情陰霾未消，防疫成為各界關注焦點，食品族群挾著春節期間業績表現可期，以及就算疫情爆發仍存在吃的需求，今日龍頭股統一(1216)領軍揚升1%左右，成功匯聚多頭人氣，味全(1201)及泰山(1218)等紛紛上漲，帶動上市食品指數逆勢走強，成為盤面上的焦點之一。

統一推Simple-Fit概念，強調飲食、運動及保健觀念，期望透過在全台的7-ELEVEN、康是美及BEING fit門市，讓消費者從日常生活中，輕鬆選擇適合自己的飲食、運動及保健觀念。此外，統一企業瑞穗鮮乳、AB優酪乳、新感覺、晨光土司、統一藥品、博客來、21世紀風味館等均啟動集團行銷活動，提供便利的一日生活圈。

味全受惠處分埔心牧場資產業外認列挹注，去年前3季稅後盈餘12.92億元，EPS約2.55元。去年第4季雖為冷藏飲料淡季，不過，由目前表現來觀察，法人認為，單季獲利表現將會優於去年，去年全年年度EPS有機會逾2.55元，可望創9年新高紀錄。

(時報資訊)