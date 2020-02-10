美國就業數據意外強勁，但投資人對中國新型冠狀病毒疫情的嚴重程度及企業疲弱的業績報告感到擔憂，周一日經225指數早盤收跌0.21%，為23,778.29點。東證一部指數跌0.38%，為1725.48點。

周日中國新冠肺炎的死亡人數再度升高，並已超過SARS的全球致死病例，截至周日結束，中國新冠肺炎死亡病例達到908人，總確診人數為40,171人。分析師表示，看不到新冠肺炎疫情有放緩跡象，對供應鏈的打擊也尚不明朗。「我們需要知道疫情能否在本月到頂，還是會拖得更久」。

(時報資訊)