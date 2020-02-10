《日股》憂中國新冠肺炎疫情，日股早盤收跌 12:162020/02/10 時報資訊 柯婉琇綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 美國就業數據意外強勁，但投資人對中國新型冠狀病毒疫情的嚴重程度及企業疲弱的業績報告感到擔憂，周一日經225指數早盤收跌0.21%，為23,778.29點。東證一部指數跌0.38%，為1725.48點。 周日中國新冠肺炎的死亡人數再度升高，並已超過SARS的全球致死病例，截至周日結束，中國新冠肺炎死亡病例達到908人，總確診人數為40,171人。分析師表示，看不到新冠肺炎疫情有放緩跡象，對供應鏈的打擊也尚不明朗。「我們需要知道疫情能否在本月到頂，還是會拖得更久」。 (時報資訊) #日股 #日經指數 #東證一部 也許您會感興趣 推薦閱讀 我與新冠肺炎遠遠近近的囧（上） 04:092020/02/06 兩岸藝文 《台北股市》盤中焦點股：聯電、凌華、飛捷、景碩、大毅、亞德客 10:342020/02/06 財經 「口罩不要買有毒」？無業男散布假訊息遭送辦 17:222020/02/07 社會 協同作戰 砸2870億防控 1.2兆優貸紓困 04:102020/02/08 財經焦點 防疫捐贈 台商可依法抵減稅務 04:092020/02/09 焦點新聞 疫情操作 大陸惱火 04:092020/02/09 論壇廣場 新型肺炎蔓延 陸發改委為發行新企業債開「綠燈」 16:442020/02/09 財經 湖北病死率2.88％ 他省病例減42％ 04:102020/02/10 焦點新聞 疫情嚴峻 BAT無奈在家辦公 04:102020/02/10 全球財經 《台北股市》盤中焦點股：裕隆、訊連、網家、國光、旭富、新纖、和桐 10:172020/02/10 財經 財經熱門新聞 曾是老謝恩人 這公司股價剩個位數 - 財經 台股下殺有人超爽…3達人曝遭錯殺股 - 財經 新冠肺炎 給能源公司最後一擊 - 財經 - 工商 新晶片砍價洩密…台積電7奈米老大換人 - 財經 影響達3兆美元！ 疫情燒向陸房市…經濟災難浮現 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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