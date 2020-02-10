保吉生化公司簡姓老闆為取得台中榮民總醫院的「全自動採血試管備管系統」標案，2017年8月間將糕點及新台幣現金100萬元置於手提袋內，拜訪送給負責採購案的王姓檢驗科主任，涉嫌行賄，王主任打開提袋看到現金，立即報請政風室處理。簡男到案認罪，台中地檢署依貪汙罪予以緩起訴，並向公庫支付100萬元，賄款沒收。

61歲簡男為標到中榮醫院的「全自動採血試管備管系統」採購案，在2017年8月28日下午，將現金100萬元裝入牛皮紙袋，再與糕點一起放進1只手提袋內，由朱姓業務員陪同，到台中榮總辦訪負責標案業務的檢驗科王姓主任，簡將手提袋交給不知情的王主任，作為協助取得標案代價。

簡男離開後，王主任打開手提袋赫然發現內有大筆現金，立即報請政風處理處，簡男到案後坦承犯行，深表悔悟。台中地檢署檢察官以他犯後有悔意，處以緩起訴處分，期間1年，並罰他向公庫支付100萬元，另外，賄款100萬元一併沒收。

(中時 )