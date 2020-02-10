因應刑事訴訟法對出境管制新規定，台北地院上周傳訊三中案被告蔡正元調查後，今傳喚國民黨中投公司前董事長張哲琛、前總經理汪海清出庭；張男否犯罪認為沒有限制他出境的必要，汪則是說尊重法院裁定。庭末法官諭知，將由合議庭評議後再裁定。

檢方偵辦「三中案」及國民黨舊中央黨部大樓交易等案，依涉犯背信、證券交易法等罪嫌，起訴時任國民黨主席馬英九與中投公司前董事長張哲琛、中投公司前總經理汪海清等人。包括2005年12月24日華夏公司股權交易、2006年3月24日舊中央黨部大樓等。

(中時 )