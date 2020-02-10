中投前董座涉三中案 法官查是否應境管 12:212020/02/10 中時 林偉信 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 國民黨中投公司前董事長張哲琛。資料照片 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 因應刑事訴訟法對出境管制新規定，台北地院上周傳訊三中案被告蔡正元調查後，今傳喚國民黨中投公司前董事長張哲琛、前總經理汪海清出庭；張男否犯罪認為沒有限制他出境的必要，汪則是說尊重法院裁定。庭末法官諭知，將由合議庭評議後再裁定。 檢方偵辦「三中案」及國民黨舊中央黨部大樓交易等案，依涉犯背信、證券交易法等罪嫌，起訴時任國民黨主席馬英九與中投公司前董事長張哲琛、中投公司前總經理汪海清等人。包括2005年12月24日華夏公司股權交易、2006年3月24日舊中央黨部大樓等。 (中時 ) #公司 #三中案 #國民黨 #中投公司 #調查 也許您會感興趣 推薦閱讀 大陸應正視台灣「九二之亂」 04:092020/02/06 論壇廣場 敢講統一大陸國民黨才有前途 04:092020/02/06 論壇廣場 藍擬處分徐正文 王炳忠轟出賣同志 04:102020/02/06 政治要聞 傅崐萁重返國民黨 藍營戰力增強 04:102020/02/06 政治要聞 國民黨抗青勢力 蠢蠢欲動 04:102020/02/06 政治要聞 這事「比口罩之亂還嚴重百倍」？網友吵翻 09:592020/02/06 政治 震撼！徐巧芯站出來開反「花蓮王」第一槍 14:152020/02/06 政治 朱立倫將啟動下鄉學習之旅 17:082020/02/06 政治 開鍘了！國民黨將徐正文「先行停止黨權」 16:542020/02/06 政治 朱立倫籲國民黨引進社會力 歡迎傅崐萁恢復黨籍 18:582020/02/06 政治 社會熱門新聞 社區30人得新冠肺炎 監視器一看：長髮女「朝門把吐口水」！ - 社會 極品正妹開房完痛苦摸腹 網見照笑：愛太深 - 社會 糗大了！廣播器沒關 里長伯「床上之聲」傳遍社區 - 社會 搶發災難財！「衛生紙之亂」禍首竟是傳銷商 - 社會 逛賣場男友大喊「妳檢查穴穴喔」 女大生瞬間羞爆 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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