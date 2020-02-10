10號清晨6時許，高雄市警消獲報，位於瑞源路與中山橫路口，有名28歲男子卡在民宅3樓遮雨棚上痛苦呻吟，警消出動雲梯車和多名人員前往搶救。救難人員抵達發現，男子躺在兩層樓中間的三樓加蓋鐵皮屋頂，搶救不易，消防員只好在雲梯車上，固定4條繩索，利用高空垂降才能展開救援。

幾名消防員先是冒險爬上鐵皮屋頂，救護員發現昏迷男子還有意識，於是先將男子搬上長背板，接著綑綁固定，隨即緩緩移至屋簷旁，最後雲梯車高空升起，再利用4條繩索吊起長背板，最後成功將人救下，送醫救治。

警方初步了解，男子疑是酒後與女友發生口角，一時想不開墜樓，至於詳細原因，警方還要深入調查。

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