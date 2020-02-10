第92屆奧斯卡頒獎典禮於台灣時間今（10日）登場，典禮比照去年不採用傳統主持人的方式，結合眾星及大量音樂劇和喜劇表演，創造高度娛樂性。典禮前除了公布的《冰雪奇緣2》主題曲〈Into the Unknown〉及怪奇比莉（Billie Eilish）演唱《007：生死交戰》主題曲〈No Time to Die〉等節目的表演，阿姆（Eminem）的現身可是典禮上最大彩蛋，讓現場巨星超high，尤其現場幾個嘉賓的表情反應，讓網友笑翻。

阿姆於奧斯卡上演唱〈Lose Yourself〉。（圖／達志／美聯社）

阿姆在典禮上，現身演唱電影《街頭痞子》中的主題曲〈Lose Yourself〉，這首歌也是2003年被獲選為第75屆奧斯卡金像獎的最佳原創歌曲，他發福和滿臉鬍渣的模樣，一開始還讓人有點認不出，不過他的饒舌功力一樣了得，包括「驚奇隊長」布麗拉森（Brie Larson）和「神力女超人」蓋兒加朵（Gal Gadot）都開心跟著唱。

不過，許多網友驚喜的發現怪奇比莉看到阿姆的表情相當有趣，不知道用驚喜還是怪異來形容，而大導演馬丁史柯西斯（Martin Scorsese）在他表演時閉目養神的模樣也被拿來討論。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)