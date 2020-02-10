貴州省市場監督管理局10日公布新冠肺炎疫情防控期間查辦的第三批典型案例，因哄抬價格，貴陽市一藥品零售連鎖企業接到180萬（人民幣）罰單，約合新台幣770萬元。這是疫情防控以來貴州省市場監管部門開出的首張百萬元罰單。

此次被處罰的企業是貴州侗潤堂藥業連鎖有限公司。1月23日至26日，貴州市場監管部門不斷接到舉報，稱該公司下屬多家藥店哄抬口罩價格。貴陽市市場監管局對該公司下屬藥店進行了突擊檢查。經查，1月23日，該公司收到貴陽市市場監管局提醒告誡函時，曾明確承諾，遵守相關法律法規，絕不哄抬物價。但是，該公司說一套做一套，不顧自身承諾，違法要求下屬藥店統一大幅提高口罩銷售價格，將進價12.8元／個的口罩，銷售價格哄抬至49元／個，進銷差率近300％。

貴陽市市場監管局對該公司涉嫌構成哄抬價格的違法行為進行立案調查，並根據《價格法》第十四條第三款及《價格違法行為行政處罰規定》第六條第一款之規定，對其作出罰款180萬元的處罰決定。2月9日，貴陽市市場監管局將《行政處罰聽證告知書》送達該企業。

(旺報 )