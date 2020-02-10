近日中國武漢肺炎疫情持續燃燒，不論是通勤族或是服務業，每天皆需要使用口罩，目前醫療性口罩更是一罩難求，露天拍賣發現近兩週相關關鍵字：不織布、紗布、縫紉機、棉布等，搜尋更是成長2.7倍，據露天觀察民眾開始自行DIY布口罩，且超低成本僅需$25，自製口罩再也不用擔心買不到、不夠用的情況！

布口罩所需要準備的東西也相當簡單，材料包含棉布、不織布、縫紉機等，皆是容易取得的物品，其中要當做布口罩濾材的不織布也有許多種類的選擇，像是紗布、濕紙巾、抹布都屬於不織布，將曬乾的濕紙巾當作濾材更是最簡單不過；露天拍賣發現不織布商品，一個商品一周銷售超過400件，而需要裁縫的縫紉機並不是家家戶戶都有的物品，小型的手持電動縫紉機兩周也銷售超過50台，可見消費者對於DIY口罩的熱門程度！如果手上無縫紉機且對於裁縫較不在行的消費者也不必擔心，露天站上更有販售賣家手工製成的布口罩，超低價格不到一百元，上架短短1天就賣出超過100件，天冷不用出門排口罩，自己的健康自己守護！

※口罩ＤＩＹ三大步驟※第一步：找尋一塊自己喜歡的棉布第二步：用一般紙口罩當作尺寸樣本，並依照該尺寸裁縫第三步：將不織布當作濾材，定期更換即可

(工商 )